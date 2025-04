Caressa: «Inzaghi gestisce bene, ma i cambi nell’Inter non sono tutti uguali»

Fabio Caressa, volto noto di Sky Sport, ha commentato l’attuale momento in casa Inter dopo il rocambolesco 2-2 fatto dai nerazzurri in casa del Parma.

GESTIONE – Fabio Caressa, giornalista e opinionista di Sky Sport, al termine della sfida tra Roma e Juventus, ha parlato dell’attuale momento dei nerazzurri che nell’ultima partita di Serie A ha pareggiato 2-2 contro il Parma di Chivu. Queste le sue parole: «L’Inter gioca ogni tre giorni, quindi è normale che Inzaghi debba centellinare un po’ i giocatori. Per i milanesi, la prima assenza per cartellini dice il 30 marzo, e bisogna anche ringraziare Inzaghi per la gestione dei cartellini. Quando escono i soliti e Inzaghi non vince sei su otto, vuol dire che i cambi nell’Inter non sono tutti uguali. Il Napoli è ultima nei cambi, mentre i nerazzurri sono prima. Non credo che l’Inter abbia due squadre; quelli che entrano non sono gli stessi che escono. È la prima volta che la squadra di Inzaghi si fa rimontare con il doppio vantaggio nel primo tempo».