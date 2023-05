Caressa: «Inzaghi e Pioli, perché uno è trattato in un modo e uno in un altro?»

Fabio Caressa ha parlato di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, e di Stefano Pioli, tecnico del Milan. Le sue dichiarazioni.

INZAGHI E PIOLI – Queste le parole di Fabio Caressa su Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, e Stefano Pioli, tecnico del Milan, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Io credo che Pioli abbia dato tantissimo nello scudetto dell’anno scorso del Milan, nella crescita del Milan in questi anni. Però poi è strano, se consideri. Certe volte io delle cose non le capisco tanto. Allora Pioli, giustamente per la vittoria dell’anno scorso, per quello che sta facendo quest’anno, in semifinale della Champions League, diciamo che è un allenatore esaltato comunque. Simone Inzaghi è con l’altro in semifinale di Champions League, è in semifinale della Coppa Italia e stanno lì pari in campionato. Perché, mi chiedo, uno è trattato in un modo e uno è trattato in un altro? Sì, va bene il gioco, va meglio il Milan a tratti, io non lo metto in dubbio (a tratti, perché poi a tratti anche l’Inter è bella). Però mi sembra che alcuni abbiano un trattamento giusto e alcuni… Perché io dico che è giusto quello con Pioli, è ingiusto quello per Inzaghi».