Caressa: «Inzaghi, sempre difficoltà con la Lazio: un motivo! Gagliardini…»

Fabio Caressa ha analizzato la giornata di campionato che si è appena conclusa, soffermandosi anche e soprattutto sulla gara di venerdì tra Lazio e Inter. Attraverso il suo canale YouTube ufficiale, il noto volto di Sky Sport ha parlato delle difficoltà di Simone Inzaghi con la Lazio e della scelta di far giocare Roberto Gagliardini titolare.

SCELTE E DIFFICOLTÀ – Fabio Caressa ha analizzato in questo modo la sconfitta dell’Inter di venerdì: «La Lazio è stata la squadra migliore in questo turno di campionato. Ha giocato una grande partita contro l’Inter. Ho inserito Romagnoli nella mia top XI, anche perché ha annullato Lukaku. Inzaghi quando gioca contro la Lazio pensa troppo. Ecco perché si trova in difficoltà. Siccome conosce benissimo i giocatori, pensa già prima di risolvere la partita, facendo mosse tattiche preordinate. Da qui la mossa di Gagliardini. Non era a uomo su Milinkovic-Savic come molti pensano. L’idea di Inzaghi era quella di avere un uomo forte di testa per contrastarlo sulla destra. L’Inter non ha perso per colpa sua, ma per una serie di motivi».