Caressa: «Inter, visti passi avanti che mancavano da tempo»

Lo 0-3 dell’Inter a Empoli rilancia le quotazioni per la qualificazione alla prossima Champions League della squadra di Inzaghi. Caressa, da Sky Calcio Club, segnala le note positive viste al Castellani.

DI NUOVO SUL PEZZO – L’Inter non vinceva in Serie A dal 5 marzo, 2-0 contro il Lecce. Per Fabio Caressa ci sono delle indicazioni confortanti dalla partita del primo pomeriggio vinta 0-3 in casa dell’Empoli: «Ho visto dei passi in avanti dell’Inter in campionato che non si vedevano da tempo. Per esempio: hanno giocato le riserve, Roberto Gagliardini e Raoul Bellanova non giocavano mai. E ha ritrovato Romelu Lukaku, che non è poco».