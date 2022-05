Caressa: «L’Inter ha tenuto in dirittura d’arrivo. Perisic ancora trascinatore»

Fabio Caressa, durante una live sul suo account ufficiale Instagram, ha analizzato la vittoria dell’Inter così come quella del Milan. Una considerazione anche su Perisic

VITTORIE E UOMINI CHIAVE − Le parole di Caressa sui successi delle due milanesi: «Sono arrivate due vittorie diverse. Il Milan ha vinto in dirittura d’arrivo contro la Fiorentina mentre l’Inter ha tenuto in dirittura d’arrivo contro l’Udinese. Però due vittorie assolutamente meritate. Tra i giocatori chiave di Inter e Milan, diciamo Leao e Maignan per i rossoneri. Per i nerazzurri, Lautaro Martinez che ha segnato il gol decisivo ma soprattutto Ivan Perisic. E’ lui l’uomo che sta trascinando la squadra».