Caressa: «Inter, qualcuno in rosa in difficoltà: età o condizione fisica?»

Caressa durante una nuova puntata di Radio Deejay, il giornalista Fabio Caressa ha commentato il ko di Firenze dell’Inter.

DIVERSO DALLA SCORSA STAGIONE – Fabio Caressa dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa della Fiorentina, ha espresso così le sue perplessità, legate in particolare sul centrocampista turco: «L’Inter comincia ad avere qualche giocatore un po’ arrivato, in difficoltà. Calhanoglu ha avuto problemi fisici, ma non è neanche vicino al giocatore che era un anno fa. Mkhitaryan un po’ avanti con l’età e i ricambi non convincono».