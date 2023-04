Caressa: «Inter produce 4 e segna 1, incide Inzaghi così tanto?»

L’Inter ha tirato ottantasette volte nelle ultime quattro partite, segnando però appena due gol e collezionando un misero punto. Caressa, da Sky Calcio Club, si chiede se possa essere data la colpa a Inzaghi per l’imprecisione.

ERRORI IN CAMPO – L’Inter si è divorata gol clamorosi nelle ultime partite, su tutti quelli di Romelu Lukaku ma non solo. Per Fabio Caressa non può essere solo (o principalmente) colpa dell’allenatore: «Attaccano tutti Simone Inzaghi, ma se la squadra produce quattro e segna uno l’allenatore incide così tanto? Arriva spesso il momento delle questioni difficili, in cui carte in tavola si discute. All’Inter c’era stato».