Caressa: “Inter grande possibilità, ma niente pronostici. Eriksen chiave?”

Condividi questo articolo

Caressa punta sull’Inter, pur ammettendo come questa ripresa della Serie A potrebbe stravolgere molti valori visti a marzo. Il giornalista, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha poi ipotizzato un nuovo spostamento per Eriksen.

FARE SUBITO PUNTI – Stasera c’è il recupero con la Sampdoria, poi da domani la Serie A entrerà nel vivo. Per Fabio Caressa oggi è fondamentale per riavvicinarsi alla vetta: «Secondo me l’Inter ha una grande possibilità in queste giornate. La Juventus ha una partita comunque non facile col Bologna, la Lazio ha una partita difficile con l’Atalanta. L’Inter gioca con la Sampdoria e ha un calendario nelle prossime cinque giornate fattibile, con quattro in casa. Questo è un periodo strano, neanche io mi metto a fare i pronostici. L’Inter ha avuto questa partenza forte, che è la sua caratteristica. Immagino Antonio Conte, che è un tipo di allenatore che ti fa partire forte, ti mette al muro. Ho sentito degli allenatori che dicono che Christian Eriksen potrebbe prendere anche la posizione di regista. Secondo me è interessante, perché può essere la chiave di volta del campionato: l’abbiamo aspettato tanto, adesso può esserlo. Tre mesi aiutano, anche se c’è stato il lockdown, per abituarti a un Paese: culturalmente fai un passo avanti».