Caressa: «Inter, piccolo campanello d’allarme: si mandano a quel paese!»

Fabio Caressa in un video pubblicato sul suo canale YouTube, tira un po’ le somme delle prime due giornate parlando anche di Inter. Il giornalista elogia i nerazzurri, ma sottolinea un problema a detta sua non irrilevante.

CAMPANELLO D’ALLARME – Fabio Caressa elogia la squadra allenata da Simone Inzaghi e l’importanza dell’attaccante bosniaco, ma evidenzia un problema principale: «L’Inter è molto forte, anche se ho ancora nella testa le fatiche della prima partita con il Lecce. Mi ha impressionato soprattutto l’ingresso in campo di Edin Dzeko perché si è messo la testa a posto capendo che quello è il suo ruolo. Può essere un giocatore che fa la differenza entrando a partita in corso perché cambiando gli attaccanti l’Inter mette freschezza, altezza e classe. Bisogna aspettare gli scontri diretti di questa settimana per capire meglio. Una cosa che mi sono accorto della squadra è che si mandano un po’ troppo a quel paese in campo, piccolo campanello d’allarme, ci vuole un po’ più di tranquillità».