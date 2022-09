Caressa: «Inter, ora cambia difesa! Contro il Bayern Monaco partita giusta»

Caressa dagli studi di Sky Sport in vista della sfida di UEFA Champions League tra Inter e Bayern Monaco consiglia a Simone Inzaghi di cambiare difesa.

MOMENTO DI CAMBIARE – Fabio Caressa dagli studi dell’emittente televisivo consiglia ai nerazzurri di cambiare sistema di gioco: «È arrivato il momento per l’Inter di cambiare la difesa e di giocare a quattro. Contro il Bayern Monaco potrebbe essere la partita decisiva perché loro giocano larghi e non hanno la punta centrali e con i tre centrali possono andare in difficoltà».