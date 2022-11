Caressa: «Inter non pareggia? Perché prende troppi gol! Con Lukaku…»

Caressa ha spiegato a suo modo il perché l’Inter non ha mai pareggiato durante la prima parte di stagione in campionato. Problema difesa e poi fa una considerazione su Lukaku. Le sue parole a Radio Nerazzurra.

ASSETTO − Fabio Caressa spiega le problematiche nerazzurre: «L’Inter vince e basta sia per il suo modo di giocare ma soprattutto perché prende troppi gol. È un problema di singoli, per esempio l’inizio di Milan Skriniar è stato abbastanza negativo ma è anche vero che la squadra non riesce a difendere in maniera compatta. Con Romelu Lukaku si potrebbe difendere meglio perché con lui in campo la squadra si alza meno e quindi incasserebbe meno gol restando dietro e lanciando il belga».