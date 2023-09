Caressa: «Inter non ha ceduto ai ricatti. Voto positivo al mercato»

Fabio Caressa ha dato i voti alle squadre di Serie A per il calciomercato appena concluso. Il giornalista ha giudicato le scelte dell’Inter sul proprio canale Youtube.

SCELTE DIFFICILI – Nonostante le difficoltà i nerazzurri si sono mossi bene, Caressa è d’accordo: «Leggo spesso brutti voti sulla campagna acquisti dell’Inter. Non ci si aspettava il voltafaccia all’ultimo momento di Lukaku, quello di Samardzic anche. Io ai nerazzurri do però 7 perché non ha ceduto ai ricatti. Quando ti cambiano le carte in tavola mentre hai già stretto un accordo non puoi dire sempre di sì. A me è piaciuto l’atteggiamento. Poi hanno comprato un grande giocatore come Frattesi che gli completa benissimo il reparto di centrocampo. Hanno preso Thuram che con quella fisicità spacca in Italia. Prima veniva utilizzato più esterno e laterale, oggi Inzaghi lo fa giocare centrale. Farà sicuramente più gol di quanti ne ha fatti in carriera. Arnautovic può completare la rosa, l’Inter mi sembra fortissima. La somma dei no e gli acquisti conclusi mi portano al 7»