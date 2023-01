Caressa: «Inter e Milan senza piano B. Skriniar? Tifosi presi in giro, basta!»

Caressa analizza il momento no di inter e Milan, scagliandosi poi contro Skriniar. Il giornalista parla di sistema distorto e inganno ai tifosi

MILANESI − Fabio Caressa sul suo canale YouTube parla delle difficoltà di Milan e Inter: «Il grande difetto di Milan e Inter è quello di non avere un piano B. Se l’Inter va in 10 come contro l’Empoli, Inzaghi non cambia modulo, rimanendo con la difesa a tre. Non si può andare sempre con le stesse convinzioni, cominciano a studiare il tuo gioco e le tue mosse. Se non esci dalla tua comfort zone rischia il declino».

BASTA − Poi Caressa riprende il caso Skriniar: «Le società non possono essere più schiave dei giocatori. È un sistema distorto che un giocatore o un procuratore prendano 20 milioni per andare a giocare in una squadra. Non possiamo più vedere i giocatori che prendano per i fondelli i tifosi. Basta baciare le maglie e fare dichiarazioni, tipo amo Milano, amo la maglia ecc…».