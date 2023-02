Caressa: «Inter, 6,5 al mercato di gennaio per Skriniar. Errore a monte»

Fabio Caressa ha espresso i suoi voti per le squadre di Serie A dopo il mercato di gennaio. Anche all’Inter che, sebbene non attiva né in entrata né in uscita, ha respinto gli assalti del PSG per avere subito Milan Skriniar. Sul suo canale YouTube, il noto telecronista ha fatto il punto sulla questione legata al difensore

TRATTENUTO – Fabio Caressa ha analizzato così il mercato di gennaio per i nerazzurri: «All’Inter do sei e mezzo, è stato importante tenere Skriniar. L’errore è stato a monte quando non è stato venduto per 50 milioni di euro. Resto dell’idea che se i nerazzurri non lo hanno ceduto in estate è perché avevano qualche tipo di garanzia, per gli uomini d’onore una stretta di mano vale come un contratto. Ma forse non è più così. Adesso cederlo per poco, se non hai un bisogno disperato, è meglio tenerselo e andare a giocarsi la Champions League».