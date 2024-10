Caressa: «Inter-Juventus divertente. Per Inzaghi una sconfitta»

Fabio Caressa è rimasto estasiato dalla partita tra Inter e Juventus di San Siro. Sul suo canale Youtube commenta il match e analizza gli errori dei nerazzurri.

DIVERTIMENTO – Fabio Caressa commenta il match: «Io sono contento di Inter-Juventus. Basta con i sofismi che preferiscono i pochi errori e le difese che giocano bene. Il calcio ci deve anche divertire, le squadre erano squilibrate e pazienza. Ci siamo divertiti, i tifosi di Inter e Juventus meno ma ci siamo divertiti tutti, ammettetelo. Una volta tanto una partita così va bene. Anche all’estero. Ci sono state grandissime giocate. Yildiz e i suoi gol, le rimonte dell’Inter che comunque sul 4-2 doveva chiudere il match. O segnando il quinto o essendo più attenta con la linea difensiva. Era possibile questo, per l’Inter infatti è stata più una sconfitta. Per la Juventus invece è una mezza vittoria, Inzaghi era molto arrabbiato per gli errori dei suoi».

Inter-Juventus, gli errori nerazzurri secondo Caressa

ERRORI – Caressa poi analizza gli errori: «L’Inter tiene alta la pressione ma non ha la stessa intensità, per questo prende gol. Concede gli stessi tiri dell’anno scorso ma molto più facili, perché avvengono dentro l’area di rigore e sono più facili da segnare. Se manca l’intensità di corsa e i giocatori fanno meno scatti la pressione alta ti porta ad incassare più reti. La Juventus ha rischiato l’uno contro uno, ha verticalizzato e per questo ha incassato quattro gol. Aggiusteranno ovviamente, ma ci siamo divertiti. Questo è importantissimo, nessuno lo accetta e fanno i preziosi. Non piace lo 0-0 a chi guarda, è una grande noia e usciamo da questo trip. Agli interisti sarebbe piaciuto vincere 4-2, certo perché poteva evitare gli errori difensivi. Resta il fatto che è stata una partita divertente e il divertimento deve essere parte del calcio. La linea di quest’anno non era ideale. L’Inter deve mettere bene le soluzioni difensive, perché ha incassato troppi gol in più rispetto all’anno scorso».