Caressa: «Inter, Inzaghi capisca dove si trovi! Sua comunicazione non va»

Caressa bacchetta Inzaghi sul tipo di comunicazione che fa all’Inter. Al giornalista non va a genio il modo di rapportarsi con la stampa del tecnico piacentino. Cita Liverpool e… Mazzarri

MIGLIORI LA COMUNICAZIONE − Intervenuto in collegamento su Radio Nerazzurra, Fabio Caressa individua il vero difetto di Inzaghi: «Simone Inzaghi penso che sia un ottimo allenatore che nella sua carriera ha portato dei risultati, alzare trofei è sempre importante. Ma un allenatore deve capire dov’è. Se tu sei in una realtà come l’Inter non per forza devi avere la solita comunicazione avuta negli anni precedenti. Nel post Liverpool fa un grande errore: vinci 1-0, puoi fare un miracolo e non puoi poi andare a dire che è andata bene nonostante l’eliminazione poiché hai vinto a Liverpool. All’Inter vai bene se vinci e fai un tipo di comunicazione vincente. È qualcosa che si ricorre all’Inter di allenatori bravi ma che hanno fallito per una comunicazione perdente, tipo Walter Mazzarri. Lì Inzaghi deve migliorare anche perché la squadra non gioca male e inoltre Romelu Lukaku non lo ha avuto quasi mai».