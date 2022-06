Caressa: «L’Inter ha pagato l’assenza di Brozovic! Professionista serio»

Caressa dagli studi di Sky ha parlato in breve di un giocatore che è stato importantissimo per l’Inter, cioè Marcelo Brozovic. Insostituibile nel suo ruolo.

FONDAMENTALE – Fabio Caressa sottolinea l’importanza e la forza del centrocampista croato, fondamentale per la squadra allenata da Simone Inzaghi: «L’Inter ha perso lo scudetto anche perché in alcune partite ha pagato l’assenza di Marcelo Brozovic e di un suo vice. Lui che non nasce regista, lo è diventato, e ha dimostrato di essere un giocatore di livello superiore da quel punto di vista. È di una serietà incredibile. Nel periodo di “epic Brozovic” era considerato una testa matta. È un giocatore che sicuramente ha carattere, perché spesso strilla ai compagni di squadra in campo, però è il leader che l’Inter ha bisogno a centrocampo».