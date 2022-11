Caressa: «L’Inter ha gli stessi problemi. Oggi grande recupero psicologico»

L’Inter vince il suo primo scontro diretto stagionale contro l’Atalanta in Serie A con il risultato di 2-3. I segnali sono più che positivi, ma i problemi difensivi continuano ad esistere. Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ne ha parlato così.

STESSI DIFETTI – L’Inter vince la sua prima partita contro una diretta rivale in Serie A. Il risultato finale è stato di 2-3 con l’Atalanta, ma non tutto ha dato buone indicazioni sulla squadra nerazzurra. L’errore di de Vrij su Zapata e la marcatura persa da Skriniar su Palomino sono emblematici della situazione in casa Inter. Fabio Caressa, giornalista ed opiniosta per Sky Sport, ha parlato in questo modo dei nerazzurri e dei loro problemi: «L’Inter mi sembra che continui a avere gli stessi problemi, soprattutto nella retroguardia. Con questa vittoria c’è un grande recupero psicologico oggi, ma in difesa troppi problemi, i piccoli difetti esistono ancora. Inzaghi è l’allenatore e deve trovare la soluzione, altrimenti si pagheranno spesso queste disattenzioni nelle partite in bilico».