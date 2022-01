Caressa: «Inter, Gosens grande colpo ma non capisco scelta dell’Atalanta»

Fabio Caressa, durante la trasmissione radiofonica Deejay football club su Radio Deejay, ha commentato l’operazione Gosens tra Inter e Atalanta. Telecronista critico nei confronti del club orobico

OPERAZIONE − Caressa commenta il mercato dei nerazzurri: «L’Inter ha fatto benissimo quest’anno. In particolare con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Per quanto riguarda l’operazione con l’Atalanta per Robin Gosens, grande colpo. Dal club orobico però non capisco questo tipo di operazioni, che sono poco vantaggiose dal punto di vista tecnico».