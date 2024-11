Caressa: «Inter tra le favorite per la Champions League! Le altre»

L’Inter continua il suo percorso in Champions League vincendo e non subendo reti. Fabio Caressa esalta i nerazzurri su Sky Sport e anticipa il prossimo match.

PERCORSO – Fabio Caressa definisce così il quadro europeo: «L’Inter è assolutamente tra le favorite per vincere la Champions League alla fine. Due di queste però sono in crisi nera. Manchester City e Real Madrid adesso sono fuori dai giochi se sono in questo stato, prenderei più Barcellona e Liverpool. I Reds sicuramente, mi stanno divertendo moltissimo. L’Inter ha grande concretezza, non ha ancora preso gol nella competizione ed è una grande notizia, è incredibile. Dopo c’è il Barcellona, le altre due le vedo molto in difficoltà».

Inter, ora la Fiorentina. Le aspettative di Caressa

PARTITA – Caressa prosegue anticipando il match di questa domenica in campionato: «Inter e Fiorentina sono squadre che provano a fare gol, non credo che la viola possa giocare come al solito perché rischia grosso. L’Inter se va in verticale con Thuram è molto forte. Ci si deve chiedere nel club nerazzurro se si può fare a meno di Thuram, non tanto di Calhanoglu visto che hanno trovato anche Zielinski. A me quella di Inzaghi sembra una squadra a cui serva il francese in attacco. Si esprime in maniera diversa proprio con lui»