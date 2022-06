Caressa: «Inter e Milan derby tranquillo, solo uno come un film di guerra»

Caressa in un video pubblicato nel suo canale YouTube ha parlato dei derby, in particolare quello tra Inter e Milan. Per il giornalista si tratta di un derby storico ma fondamentalmente tranquillo, tranne uno.

DERBY DI MILANO – Fabio Caressa parla delle stracittadine, in particolare quella di Milano: «I derby tra Inter e Milan fondamentalmente sono tranquilli. Da quando sono a Milano, cioè da 30 anni, mi sono accorto come spesso interisti e milanisti vanno allo stadio insieme. In passato sono successe delle cose, però è un derby più tranquillo adesso. Solo un derby, Milan-Inter, è stato un “Apocalypse Now”, quello gioca in Champions League con i razzi addosso a Dida».