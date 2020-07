Caressa: “Inter, su Conte io ho una certezza. Borja Valero o Eriksen…”

Caressa ha giudicato la possibilità che l’Inter non sia più allenata da Conte nella prossima stagione. Il giornalista, conduttore di “Sky Calcio Club”, è sicuro di come sarà la guida tecnica nerazzurra anche a settembre. Queste le sue parole.

ROSA DA MIGLIORARE – Fabio Caressa vede Antonio Conte ancora nerazzurro: «Lui non crede che questo sia un gruppo che gli possa permettere di fare il salto di qualità definitivo. D’altronde durante l’anno l’ha detto diverse volte, da Dortmund: secondo lui manca ancora qualcosa per arrivare lassù. Io sono sicuro che Conte sarà l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione, mi sembrerebbe stranissimo. La formazione per Inter-Torino? Borja Valero era il ventiseiesimo di venticinque in rosa, sembrava completamente dimenticato: se è lui o Christian Eriksen vuol dire che c’è qualche problema nel suo inserimento».