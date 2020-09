Caressa: “Inter con mentalitÃ  diversa, Nainggolan Ã¨ un acquisto”

Caressa: “Inter con mentalità diversa, Nainggolan è un acquisto”

Fabio Caressa, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato di come l’Inter sta progettando la prossima stagione soffermandosi su quello che potrà essere il ruolo di Radja Nainggolan tornato dal prestito al Cagliari e destinato probabilmente a restare nella rosa nerazzurra

UN CAMBIO DI MENTALITA’ – Caressa sottolinea come la vicenda Nainggolan sia la prova di un cambio di mentalità nell’Inter rispetto alla passata stagione: «L’Inter mi piace, ma noto che c’è un cambiamento dall’anno scorso. Si era fatta una scelta etica, mandare via tutti quelli che avevano avuto problemi come Icardi. Ora si fanno scelte diverse con Nainggolan e Vidal, tutti grandi giocatori, ma Conte ha capito che ci vuole più garra e cattiveria e Vidal la può portare. Io personalmente penso che Nainggolan resterà all’Inter e farà una grande stagione. E’ un giocatore che può adattarsi benissimo negli schemi di Conte, ha fatto una buona stagione nel Cagliari e sono sicuro che se Conte e Nainggolan si parlano potranno trovare un punto d’accordo. Nella vita di Nainggolan sono accadute poi delle cose che lo hanno portato a una maturità diversa e può essere un acquisto per l’Inter».