Caressa: «Inter, l’arrivo di Gosens mette una pietra su un rinnovo»

Fabio Caressa ha parlato del mercato di gennaio dell’Inter che ha visto l’arrivo di Robin Gosens dall’Atalanta: le sue dichiarazioni.

GRANDE ACQUISTO – Queste le parole da parte nel corso di Deejay Football Club su Radio Deejay da parte di Fabio Caressa sul mercato di gennaio dell’Inter. «L’Inter è una delle squadre che si è mossa meglio perché Gosens è un grande acquisto, anche se bisogna vedere quando sarà in condizione. Ma credo che sia stato fatto Gosens perché, come secondo me, un pochino l’arrivo di Vlahovic mette in difficoltà il rinnovo di Dybala, così l’arrivo di Gosens mi sembra che metta una pietra sul rinnovo di Perisic. Mi sembra abbastanza evidente questo».