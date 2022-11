Caressa: «All’Inter do 7. Barella simbolo cambiamento, ma occhio al vizio»

Caressa ha dato un suo giudizio alla prima parte di stagione dell’Inter. Qualche considerazione su Barella ma in primis sull’atteggiamento della squadra nerazzurra

PAGELLA − Fabio Caressa, nel suo canale YouTube, ha fatto il suo pagellone di metà anno. Questo il suo giudizio sulla squadra di Simone Inzaghi: «All’Inter do 7 perché per la Champions League merita 8/8,5 per com’è passata. In campionato è già in un livello tale per cui non si può più permettere di perdere. Soprattutto non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra all’inizio. Si avvertiva uno scollegamento. Adesso gli uomini di personalità credo abbiano capito la situazione, tipo Barella che è un leader nato si agita meno e segna di più. Il suo cambiamento è emblematico del cambiamento dell’Inter. Non è detto però che quel vizio non ritorni perché nasconde delle cose di fondo che spero abbiano risolto ma che in maniera definitiva non si risolvono del tutto. Speriamo che non tornino quei momenti di nervosismo. Difficilmente può lottare per lo Scudetto proprio perché ha perso tantissimi punti».