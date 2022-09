Caressa: «Handanovic uno con gli attributi! Onana più forte? Non sono sicuro»

La risposta di Samir Handanovic alla panchina contro il Bayern Monaco è stata di alto livello secondo Fabio Caressa, che in un video pubblicato attraverso il suo canale YouTube torna a parlare del portiere dell’Inter e di André Onana.

CHE RISPOSTA – Fabio Caressa esprime una sua opinione riguardo la risposta del capitano dell’Inter contro il Torino: «Ho adorato la reazione di Handanovic. Sembrava aver perso il posto in squadra quindi per lui non era un momento facile. Lui ormai è un istituzione all’Inter, però viene criticato al di là delle sue mancanze. Non sono neanche sicuro che Onana sia più forte di Handanovic, a dirvi la verità. Sicuramente ha giocato una grande partita, ma non solo dal punto di vista tecnico. Con l’età magari peggiorano a livello fisico, però altre, invece, migliorano a livello di esperienza. Mi aspettavo che giocasse una partita di livello ma non così di livello. Ha dimostrato di essere uno con gli attributi e se l’Inter poi è riuscita a vincere è anche grazie alle sua parate».

Fonte: Canale YouTube di Fabio Caressa