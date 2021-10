Caressa: «Handanovic-Defrel? Incomprensibile Var. Su Pairetto vi dico…»

Fabio Caressa, in una sua diretta Instagram, ha commentato ciò che è successo ieri sera a Reggio Emilia tra Sassuolo-Inter sul contatto Handanovic-Defrel. L’idea del telecronista sull’arbitro Pairetto

EPISODIO − Così Fabio Caressa sullo spinoso episodio di Reggio Emilia tra Sassuolo-Inter: «Incomprensibile come il Var non sia intervenuto, almeno vai a rivederla. Il Var che non va a vedere è assurdo, a questo punto togliamolo. Secondo me, essendo che l’episodio è venuto a cavallo della fine del primo tempo, Luca Pairetto non ha voluto aspettare e ha mandato tutti negli spogliatoi». L’Inter ha vinto poi la partita del Mapei per 1-2 nella ripresa grazie al decisivo ingresso in campo di Edin Dzeko.