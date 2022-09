Caressa: «Handanovic, dato peggiore fra i portieri in Serie A! Inter sciolta»

Handanovic è, ancora una volta, fra gli imputati per i gol subiti dall’Inter vista la sua scarsa reattività. Se ne occupa anche Caressa, che nel corso della trasmissione Sky Calcio Club ha indicato le statistiche del portiere sloveno.

IL PORTIERE NON PARA – Fabio Caressa fa un paragone fra sabato e il 5 febbraio: «Nell’ultimo derby fino al 70′ l’Inter era in controllo e poi si è sciolta. Qui è rimasta in controllo fino al pari del Milan, poi si è sciolta. Su Samir Handanovic c’è un dato che dice che il passivo fra i possibili gol derivati dai tiri in porta, xGot, è il peggiore dei portieri in Serie A. Cioè: ha subito più gol rispetto alle aspettative date dai tiri in porta. Anche se non ci sono grandi papere tutti si aspettano di più. Quello che emerge è che prende il prendibile ma non fa le parate decisive che fanno i portieri».