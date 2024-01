Caressa: «Guardie e ladri, Allegri aveva in testa un film»

Fabio Caressa ha parlato della frase da parte di Massimiliano Allegri (“guardie e ladri”) su Inter e Juventus.

GUARDIE E LADRI – Queste le parole di Fabio Caressa sulla frase di Massimiliano Allegri (“guardie e ladri“) nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Adesso c’è un altro argomento interessante, a proposito di Inter e Juventus, cioè la famosa battuta di Allegri, che oggi alle 14, secondo me, spiegherà. Lui intendeva “guardie e ladri” e aveva in testa un film di Totò e Aldo Fabrizi che si inseguono, “Guardie e ladri”. Lui, credo che lo spiegherà oggi, intendeva acchiapparella, cioè prendersi ad acchiapparella. Non c’era neanche malizia, poi magari qualcuno ci ha giocato dopo, nel senso che comunque metti un po’ di pressione, male non fa, forse. Ma sarebbe stata troppo infelice come battuta. Ma poi, scusate, anche la logica. Uno non parla mai di arbitri e poi fa una battuta del genere? È un controsenso. Qualcuno nell’Inter, la maggior parte, l’ha presa malissimo. Ho visto qualcuno dei commentatori, invece, anche ieri nelle televisioni locali, che l’ha presa a ridere, cioè ha capito che non c’era malizia. Ma credo che oggi lo spiegherà in conferenza stampa. Dirà appunto che voleva dire che non aveva alcuna motivazione legata al mondo arbitrale».