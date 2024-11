Caressa: «Frattesi? Non partecipa al gioco, ma se entra fai gol!»

Caressa ha parlato di Frattesi e della sua straordinaria abilità nell’inserirsi dentro le aree avversarie come se fosse una punta aggiunta. Sia l’Inter che la Nazionale di Luciano Spalletti ne sono avvantaggiate, meno le difese rivali.

PUNTA AGGIUNTA – L’Inter ha ritrovato la vittoria ad Empoli, dopo l’amaro 4-4 contro la Juventus a San Siro nel derby d’Italia. Protagonista della partita del Castellani Davide Frattesi. Il centrocampista, ex peraltro della squadra toscana, ha segnato due reti indirizzando la partita. La terza firma è arrivata da Lautaro Martinez. Frattesi ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A, con due gol accomunati sempre dalla solita innata caratteristica: l’inserimento. A parlarne anche Fabio Caressa. Il giornalista di Sky Sport, tramite il suo canale YouTube, ha commentato la prestazione del centrocampista della Nazionale. Questo il suo inciso sul classe 1999: «Frattesi non è che partecipi tanto al gioco dell’Inter, però ha una facilità di inserimento sia all’Inter che in Nazionale che ne fa una punta aggiunta. Se entra lui sai che molto probabile che segni un gol con lui o con un suo inserimento. L’Inter non mi è piaciuta neanche con l’Empoli ed è ancora lontanissima dalla squadra che abbiamo visto lo scorso anno». In questa stagione ha già segnato tre gol con la maglia dei campioni d’Italia. Due gol a Empoli e uno a Udine contro la squadra di Kosta Runjaic. Simone Inzaghi potrebbe nuovamente schierarlo dal primo minuto anche contro il Venezia, nel match che si giocherà domenica sera a San Siro.