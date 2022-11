Caressa: «Fallo sull’Inter inesistente! Vittoria facile con un Bologna consegnato»

Caressa dice la sua sull’episodio arbitrale più discusso di Inter-Bologna, da cui nasce il doppio vantaggio nerazzurro. Il giornalista, nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”, commenta anche la prestazione delle due squadre. Ecco le sue dichiarazioni nello studio di Sky Sport 24.

REAZIONE – Fabio Caressa commenta uno degli episodi arbitrali più discussi di Inter-Bologna. Nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”, il giornalista dice: «Il fallo (vedi articolo) da cui parte il calcio di punizione del secondo gol dell’Inter sembrava non esserci. Però il Bologna non può usare questa scusa, perché alla fine ha perso per 6-1. L’Inter è stata brava a reagire dopo aver subito il primo gol ma la sua è una vittoria abbastanza facile. Il Bologna dopo il 2-1 si è un po’ consegnato. C’erano spazi ampissimi per l’Inter, che poteva fare anche sette o otto reti. Il ritorno di Marcelo Brozovic? La squadra è più regolare con lui in campo». L’intervento di Caressa su Sky Sport 24 si chiude con un pensiero sull’entrata in campo, nel secondo tempo del match, del centrocampista croato.