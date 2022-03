Caressa: «Dybala all’Inter un controsenso. Inzaghi un grande errore»

Fabio Caressa, noto volto di Sky Sport, ha analizzato il momento attuale dell’Inter e le possibilità di vedere Paulo Dybala in nerazzurro.

CONTROSENSO – Così Fabio Caressa sull’idea Inter per Dybala: «Tutti stimiamo Marotta, ma qui ci scordiamo che un anno fa si parlava della situazione economica dell’Inter in maniera economica. Hai dei contratti pesantissimi dei quali ti vorresti liberare, sembrerebbe un controsenso andare a prendere Dybala. O Lautaro Martinez va al Barcellona, oppure il Barcellona si prende Dybala. Parlo naturalmente di logica».

GRANDE ERRORE – Caressa ha poi parlato così del momento dell’Inter: «Non penso che a Inzaghi sia stato chiesto lo scudetto. Ha fatto un grande lavoro con però un grande errore. Ha incontrato tante squadre ed è vero che è stanca, ma il problema è di mentalità. Non posso accettare di essere 0-1 a Liverpool e poi tenere i giocatori per le partite seguenti. È l’unico appunto che faccio a Inzaghi, perché non lo devi pensare. Ma anche se lo pensi, non lo dici. Te la devi sempre giocare».