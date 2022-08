Caressa: «Dumfries nella mia top XI: un’Inter prima e dopo di lui»

Fabio Caressa ha analizzato la prima giornata di Serie A, proponendo quella che è per lui la top XI delle partite appena giocate. Sul suo canale YouTube ufficiale, il noto telecronista ha elogiato la prestazione di Dumfries contro il Lecce.

TRA I TOP – Nella top XI della prima giornata secondo Fabio Caressa, ecco Denzel Dumfries. Non solo peri l gol decisivo all’ultimo secondo di Lecce-Inter: «Abbiamo trovato un certo equilibrio tra le grandi. Anche qualcuna delle piccole mi è piaciuta, per esempio il Lecce che si è difeso bene, con i denti e con grande spirito. Nella mia top undici metto Falcone, che ha preso anche le mosche nella partita contro l’Inter, merita sicuramente quella posizione. In difesa ho messo Dumfries perché quando è entrato ha cambiato il passo della squadra. C’è stata un’Inter prima e dopo il suo ingresso. Ha fatto gol, il che è decisivo, ma non è nella mia top solo per questo».

FLOP – Caressa ha poi proseguito commentando il grave errore di Radu in Fiorentina-Cremonese: «Quando c’è stato l’errore con l’Inter tutti hanno preso le sue difese, ma è stato molto grave. Le critiche, quando sono concrete, sono importanti per crescere. Le prendi in considerazione e capisci dove aver sbagliato. Magari un calo di concentrazione? Un eccesso di sicurezza o di insicurezza? Secondo me non è stato fatto un vero esame di coscienza, perché non puoi presentarti con un errore concettuale come questo. Stava giocando una grande partita, arriva quel pallone e vai sul sicuro mandandolo sopra la traversa. Devi sfruttare le tue certezze, se le hai».