Caressa: «Dopo il pari Inter +15, no discussioni. Napoli fuori dall’ordinario»

Caressa ritiene il Napoli una squadra troppo superiore per le altre e per il campionato italiano. Il pareggio dell’Inter a Genova ha allungato la distanza addirittura a 15 punti

DISTANZA SIDERALE − Dopo il pari dell’Inter ieri a Genova, il distacco dal primo posto si è ancora allungato. Azzurri adesso a +15. Le parole di Caressa sul suo canale YouTube: «L’Atalanta è la squadra che gioca meglio per quelle che lottano per la Champions League. Dopo il pareggio dell’Inter non si può non parlare del Napoli Scudetto. Quindici punti sono tantissimi, il Napoli sta giocando un campionato fuori dall’ordinario. Una delle più grandi sorprese di sempre, il distacco con le altre è così grande che il Napoli potrebbe giocare in un altro campionato».