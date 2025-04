Caressa elogia: «Dimarco tra i migliori al mondo! Ricorda Roberto Carlos»

Caressa come di consueto esprime la sua opinione riguardo la giornata di campionato appena trascorsa. Il giornalista attraverso un video pubblicato nel suo canale YouTube si è soffermato in particolare sulle prestazioni di Davide Frattesi e Federico Dimarco contro l’Udinese.

L’ELOGIO – Fabio Caressa ha riservato parole al miele per Federico Dimarco, paragonandolo addirittura a una leggenda come Roberto Carlos: «Io penso che forse dopo Roberto Carlos all’Inter vedo solo Dimarco. Anche perché me lo ricorda, non solo fisicamente, ma soprattutto il mancino. Ha un sinistro meraviglioso, precisissimo. Può decidere se mettere la palla forte o tesa, il cross, se ha la possibilità calcia in porta. Secondo me è tra i laterali sinistri più forti d’Europa, anzi del mondo! Un giocatore completo».

Frattesi e la gestione delle partite

GRANDE PRESTAZIONE – Il giornalista ha poi parlato di Davide Frattesi, soffermandosi sulla sua professionalità e sul suo atteggiamento in campo: «Frattesi grande professionista, mi è piaciuta l’esultanza nel gol. L’Inter ha dominato nel primo tempo e giocato un calcio spettacolare! Poi è successo quello che quest’anno è successo qualche volta: cioè non riuscire a tenere questa tendenza per novanta minuti. Ogni tanto i cambi non funzionano come dovrebbero. Ma non i cambi che fa Inzaghi, ma come entrano in campo i giocatori». Caressa, dunque, evidenzia una delle criticità riscontrate dall’Inter in questa stagione, ovvero la gestione della gara nei secondi tempi, con un impatto non sempre ottimale da parte delle seconde linee.