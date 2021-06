Caressa: «Danimarca, storia si ripete. Dramma Eriksen come Wilmots»

Fabio Caressa ha commentato il grande percorso della Danimarca ad Euro 2020. Il noto telecronista ha voluto accomunare la storia attuale dei danesi con il dramma accaduto a Eriksen con quello del 1992, che ha coinvolto Wilmots

STORIA SI RIPETE − Così Caressa sulla Danimarca: «La comunanza sfortunata ma decisiva con la Danimarca del 1992 è il dramma di Marc Wilmots che andava avanti e indietro per la figlia e quella squadra si è unita al compagno. Ogni tanto la storia si ripete. La storia di Christian Eriksen li per li, ti da contraccolpo tremendo ma poi è avvenuta una reazione incredibile. Questo è l’Europeo delle squadre che reagiscono, sono compatte e unite. La Danimarca può arrivare in semifinale».