Caressa da i voti a Inter-Genoa: 8 ai nerazzurri, ok Calhanoglu e Dzeko

Fabio Caressa ha stilato un paio di voti in merito alla gara tra Inter-Genoa. Per i nerazzurri, assegnato 8 in pagella. Giudicati anche Calhanoglu e Dzeko

PAGELLE − L’Inter inaugura bene la sua stagione con un roboante 4-0 contro il Genoa (vedi highlights). I nerazzurri hanno giocato molto bene, dimostrando di essere già molto avanti nel lavoro proposto da Simone Inzaghi. Fabio Caressa, tramite il suo account Instagram, ha fatto le pagelle del match, assegnando all’Inter un voto pari a 8, mentre il Genoa ha preso un 4. Inoltre, il telecronista di Sky ha giudicato i due nuovi acquisti nerazzurri Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko. Al turco, è stato assegnato un convincente 7,5 in pagella, mentre all’attaccante bosniaco è andato un 7.