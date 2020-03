Caressa: “Coronavirus, una sola data per ripresa campionati!...

Caressa: “Coronavirus, una sola data per ripresa campionati! Si speri…”

Condividi questo articolo

Intervenuto sulle frequenze del programma radiofonico “Deejay Football Club”, Fabio Caressa ha parlato ha parlato della possibile ripresa dei campionati al termine del Coronavirus

RIPRESA – Queste le parole di Fabio Caressa ha parlato di quando potranno ripartire i campionati una volta superata l’emergenza Coronavirus. «Ci diranno quando ripartire. La cosa importante è ripartire tutti assieme e che ci sia una sola data. Spero che i numeri cambino e che la discesa sia rapida. Penso molto ai giovani, ci sono ragazzi che vivono un momento difficile, data la loro età. Qualcosa prima o poi dovrà riaprire, questo è un dato di fatto».

CONTRATTI – Caressa sull’ipotesi della proroga dei contratti e del tetto salariale. «Credo che la Uefa dal 30 giugno passi al 30 luglio per i contratti e gli accordi attuali. Inserirei un tetto salariale, una riduzione degli stipendi per consentire ai club di recuperare».

VINCITORI DEI CAMPIONATI – Caressa infine sull’assegnazione dei campionati. «Fino a quando si potrà sperare di riprendere, si dovrà sperare che tutto si possa chiudere. I playoff potrebbero essere una valida soluzione se l’emergenza dovesse continuare. Per quanto riguarda però il Benevento o il Liverpool non puoi mandare per aria un campionato del genere. Ci sono varie soluzioni sul tavolo».