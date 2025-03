Caressa convinto: «Inter, nel Bayern Monaco una cosa non funziona!»

Fabio Caressa ha presentato la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter, concentrandosi in particolare su un aspetto negativo della compagine bavarese.

IL RAGIONAMENTO – Il Bayern Monaco e l’Inter si fronteggeranno nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions League. Della duplice sfida tra le due squadre, entrambe accreditate per l’approdo all’ultimo turno della competizione europea, ha parlato il giornalista Fabio Caressa alle frequenze di Radio Deejay Football Club. Dal suo punto di vista, i nerazzurri devono provare a sfruttare una lacuna della squadra avversaria: «Ho guardato i numeri del Bayern Monaco: c’è una caratteristica interessante. In Bundesliga è in testa in quasi tutte le statistiche, eccetto una. I bavaresi sono infatti settimi per contropiedi ricevuti, il che vuol dire che c’è qualcosa che non funziona nella loro retroguardia».

Caressa sulle possibili strategie dell’Inter contro il Bayern Monaco

LA SENSAZIONE – Caressa ha poi proseguito indicando come l’Inter potrebbe sfruttare tale elemento negativo che contraddistingue la difesa dei tedeschi: «Immagino, dunque, che Inzaghi possa far leva su questa particolarità. Il contropiede, in tal senso, sarà un’arma importantissima per l’Inter all’Allianz Arena (nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League, ndr.)».