Caressa: “Conte, non attacco a Marotta ma strappo. Allegri-Inter…”

Conte risulta essere in bilico fra la permanenza all’Inter e l’addio per presunti dissapori con la società. Fabio Caressa, conduttore di “Sky Calcio Club”, ha parlato dei rapporti con Marotta e dell’ipotesi di un’eventuale arrivo di Allegri.

SALTA? – Fabio Caressa giudica lo sfogo di Antonio Conte dopo Atalanta-Inter: «Ci siamo fatti tutti un po’ un’idea. Non era magari un attacco personale, ma sicuramente stamattina Giuseppe Marotta credo che si sia alzato con un umore non serenissimo. Anche perché credo che Marotta pensi di aver fatto tutto il possibile per cercare di proteggere Conte, o almeno credo che sia questa la sua sensazione. Tutto questo ha procurato uno strappo: è un po’ difficile pensare che si possano rimettere insieme le cose. Sappiamo che Marotta è bravissimo a fare il pompiere su queste cose, ma lo strappo è abbastanza duro. Non si capisce se Conte, dopo l’Europa League, possa decidere di andarsene lasciando anche lo stipendio. Pensare a un esonero mi sembra complicato, pensando al contratto di Conte. Ci sono delle voci abbastanza forti su chi potrebbe prendere il suo posto: si parla con grande insistenza di Massimiliano Allegri, che potrebbe essere la scelta dell’Inter. La cosa stranissima è che succederebbe la stessa cosa della Juventus (nel 2014, ndr), con Conte che litiga in ritiro e arriva Allegri. Potrebbe essere lui il nome dell’Inter per la prosecuzione: poi magari riescono a rimettersi, ma da ieri si è capito o Conte o loro».