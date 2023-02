Caressa: «Con il Porto giocherà Dzeko. Ti servirà poi uno come Lukaku»

Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sui dubbi di formazione di Simone Inzaghi in vista della partita tra Inter e Porto di mercoledì in Champions League. Il giornalista ha detto questo su Sky Sport.

SICUREZZA – Le ultime partite non mettono alcun dubbio secondo Fabio Caressa sulle scelte di formazione. Il giornalista ha parlato così su Sky Sport dell’Inter e dell’attacco a cui dare fiducia mercoledì con il Porto: «Non ci crede nessuno che Inzaghi aspetti gli allenamenti per decidere la formazione, giocheranno Dzeko e Lautaro Martinez. Semplicemente la stagione ha detto questo. Lukaku lo devi recuperare, perché poi se vai avanti in Champions League ti serve un giocatore così. Per arrivare tra le prime quattro ci vuole un attaccante che sposta, in tutti i sensi».