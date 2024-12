Caressa butta fuori l’Inter: «Supercoppa? Vincerà l’Atalanta!»

Caressa dà un suo pronostico sulla prossima Supercoppa che si disputerà a Riad. L’Inter in semifinale giocherà contro l’Atalanta.

SUBITO ELIMINATA – Su Radio Deejay, Fabio Caressa parla della prossima Supercoppa Italiana che vedrà sfidarsi Inter-Atalanta e Juventus-Milan in semifinale. Le due vincenti andranno a giocarsi la finale. Il giornalista ha parlato in questo modo, togliendo subito dai giochi la squadra di Simone Inzaghi: «Io dico Atalanta, prende il secondo trofeo dopo l’Europa League. A Bergamo non lo vogliono dire ma stanno iniziando a pensare al trofeo quello grosso (scudetto, ndr), la squadra sta facendo molto bene. Diciamo anche che ci sarà un girone di ritorno interessantissimo perché qualche squadra sta over-performando».

Supercoppa in arrivo: l’Inter punta al poker di successi. Caressa non d’accordo

OBIETTIVO POKER – La Supercoppa si giocherà a Riad, con le due semifinali in programma il 2 e il 3 gennaio, mentre la finale si svolgerà il giorno della Befana. Lo scorso anno, la competizione venne vinta dai nerazzurri, che si sbarazzarono 3-0 della Lazio in semifinale, mentre in finale regolarono il Napoli 1-0 grazie al gol al 90′ di Lautaro Martinez. I campioni d’Italia puntano il quarto successo di fila in Supercoppa italiana. I nerazzurri, infatti, hanno vinto il trofeo nel 2021, nel 2022 e nel 2023, battendo rispettivamente Juventus, Milan e Napoli.