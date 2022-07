Caressa: «Bremer per me è sopravvalutato. Non è ai livelli di Skriniar»

L’Inter ha ufficializzato André Onana e ora attende di sapere quale sarà il futuro di Milan Skriniar con il Psg che spinge tanto. Fabio Caressa, a Sky Sport, dice la sua.

DUBBI – L’Inter ha ufficializzato il nuovo portiere, Onana. Il portiere arriva dall’Ajax a parametro zero. Caressa ha espresso le sue perplessità (vedi articolo) e lo fa anche sul possibile acquisto di Bremer in sostituzione di Skriniar. Ecco le sue parole a Sky Sport. «Occhio alla difesa: cambiano il portiere, Skriniar potrebbe andare via. Se arriva Bremer, per me sopravvalutato, non è ai livelli di Skriniar. Ha fatto una grande stagione, è piaciuto a Beppe Bergomi tantissimo, segna, sempre da vedere sulle due stagioni il rendimento costante. Ecco però Bremer non è ai livelli di Skriniar. Secondo me l’Inter si è mossa benissimo anche se è rimasta col cerino in mano per Dybala. Dybala è rimasto senza squadra perché i giocatori ormai chiedono troppo. Si devono adeguare agli stipendi da calciatore, giusto 2/3 squadre ti possono dare i soldi che speri».