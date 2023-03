Caressa: «Benfica, Inter favorita. Un’assenza pesante in 1ª gara»

Fabio Caressa ha parlato della doppia sfida tra Benfica e Inter nei quarti di finale di Champions League. Le parole del giornalista.

QUARTI DI FINALE – Queste le parole da parte di Fabio Caressa, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulla doppia sfida tra Benfica e Inter nei quarti di finale di Champions League. «Io ho dato comunque favorita l’Inter sul Benfica per una ragione. A me piace moltissimo come gioca il Benfica, tra l’altro mi risulta che quando ha battuto la Juventus tutti dicessero: “Come fa la Juve a perdere col Benfica”, vi ricordate? Il Benfica gioca un calcio bellissimo. Manca Otamendi, manca uno dei due centrali nella prima partita perché è squalificato che, secondo me, è pesante per loro. L’unica cosa che dico è che dai quarti in avanti, secondo me, conta tanto l’esperienza e quella è una squadra un po’ giovane».