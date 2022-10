Caressa: «Barella uomo intelligente, quanti step! Ora leader ed esempio»

Caressa si è espresso su Barella, centrocampista totale dell’Inter di Simone Inzaghi. Il giornalista, su Sky Calcio Club, ritiene il giocatore sardo molto intelligente

ESEMPIO − Fabio Caressa elogia la crescita di Barella: «C’è un giocatore nell’Inter che più di tutti sta entusiasmando: Nicolò Barella. Il centrocampista ha dimostrato di essere un uomo intelligente, riuscire a cambiare in poco tempo e a fare mente locale è una grande dimostrazione di intelligenza. Negli ultimi anni ha fatto degli step incredibili. All’inizio gli si diceva che prendeva troppi gialli ed è migliorato. Poi gli si chiedeva di essere più incisivo sotto porta e ha iniziato a fare gol e assist. Fino a qualche settimana fa lo criticavamo per i suoi atteggiamenti in campo ed è migliorato anche lì diventando adesso leader. Sta diventando un esempio».