Caressa: «Barella trequartista? C’entra Frattesi. Preferirei altro!»

Ospite alla presentazione del Gran Galà del Calcio AIRC Fabio Caressa dice la sua sull’Italia all’indomani della sconfitta con la Francia. Focus sugli interisti Davide Frattesi e Nicolò Barella, quest’ultimo in un ruolo inedito.

STRADA DA SEGUIRE – Nell’ultimo blocco di sfide di Nations League Luciano Spalletti ha spostato Nicolò Barella in un ruolo quasi inedito. Su questo e sull’Italia in generale si pronuncia Fabio Caressa, intercettato dai giornalisti di Sky Sport 24 dopo la sfida contro la Francia: «Era abbastanza prevedibile che la Nazionale non potesse essere cambiata in tre mesi in maniera così radicale. Bisogna sempre fare la tara agli avversari per capire qual è il vero sviluppo della squadra. Tant’è che poi il Belgio ha perso con l’Israele. L’Italia è sicuramente migliorata, Spalletti ha cambiato delle cose. Ieri ho rivisto qualche vizio però. L’importante è prendere la strada della semplicità e mantenere quella senza complicarsi di nuovo. Altrimenti si fa un passo indietro».

L’opinione di Caressa sul ruolo di Barella dopo Italia-Francia

ALTERNATIVE – Fabio Caressa, poi, si sofferma sull’interista Nicolò Barella, inserito alle spalle di Retegui nel 3-5-1-1 di Luciano Spalletti: «Barella trequartista e Retegui unica punta? L’Italia in questo momento è un mix tra gioco posizionale e gioco semplice, siamo un po’ Atalanta e un po’ Inter per semplificare la cosa. Io credo che l’Italia dovrebbe giocare con due punte, se le trova. Secondo me Spalletti gioca così per riuscire a mettere dentro Frattesi che è un uomo che ti fa la differenza a livello di realizzazione. In alternativa dico che potremmo giocare con un trequartista puro, se lo troviamo».