Caressa: “Barella adesso è uno dei più forti d’Europa! Quando gioca…”

Fabio Caressa

Barella è sicuramente tra i più positivi dell’Inter finora. Fabio Caressa – ospite negli studi di “Campo Aperto”, su “Sky Sport 24” – tesse le lodi del centrocampista sardo, definendolo uno dei più forti d’Europa. Di seguito le sue dichiarazioni

ALTO PROFILO – Nicolò Barella ha conquistato l’Inter e non solo. Fabio Caressa elogia il centrocampista sardo: «Secondo me in questo momento è uno dei più forti centrocampisti d’Europa. Ha insieme tante caratteristiche che pochi giocatori hanno perché recupera il pallone ma ha un tempo di inserimento straordinario e capacita di tocco. Quel tacco per Lautaro Martinez a Madrid è stata una gran cosa. È un giocatore che è riuscito a migliorarsi, sta anche scendendo con il numero di cartellini. A me sta piacendo tantissimo, quando gioca lo fa con un tale rendimento, un tale spirito e una tale costanza che sembra quasi più alto di quello che è. Si arrampica sugli avversari, è davvero difficile trovare uno che si adatti così presto al salto di qualità come ha fatto lui e che sappia mettere insieme tutte le sue caratteristiche. Secondo me diventerà un giocatore importantissimo sia a livello europeo che mondiale».