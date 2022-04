Caressa attacca Inzaghi: «Pecca di mentalità! Che errore col Liverpool»

Fabio Caressa, durante la trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay, ha avanzato una critica nei confronto di Inzaghi. Il tecnico dell’Inter, secondo il giornalista, paga errori di mentalità

MENTALITÀ − Caressa critica il tecnico dell’Inter su un aspetto: «Simone Inzaghi sta pagando qualche errore di mentalità, che poi sono quelli di Liverpool. Va in vantaggio ma non fa entrare i giocatori che possono portare il match ai supplementari facendo dei cambi difensivi e pensando al match successivo. È un errore di mentalità! Così come è stato un errore di mentalità pensare e dire che una gara persa 2-0 in casa con il Liverpool è stata una buona partita. Lì è stato commesso l’errore più grande».