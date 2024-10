Caressa: «Arnautovic, fischi ingiusti. Lautaro Martinez un leader»

L’Inter ha vinto con la Stella Rossa ed un episodio ha colpito Fabio Caressa. Il giornalista inoltre elogia Marko Arnautovic per la prestazione.

EPISODIO – Il turnover ha ripagato assolutamente Simone Inzaghi nella partita tra Inter e Stella Rossa. Fabio Caressa riassume il match attraverso diversi momenti salienti: «A me è sempre piaciuto tantissimo Lautaro Martinez. La palla che dà a Taremi per il calcio di rigore fa capire l’importanza del giocatore che entra, fa gol, ma anche la capacità di dimostrarsi leader in tante piccole cose. Dà un benvenuto a Taremi che ci teneva tantissimo a segnare, si vedeva chiaramente. Aveva rubato i palloni e aveva fatto gli assist, però non aveva ancora segnato. Sia lui che Arnautovic, secondo me fischiato in maniera ingiusta, hanno dato veramente tanto proprio come impegno. Per la stagione dell’Inter è molto importante avere giocatori che ti danno così tanto, soprattutto con un gruppo così compatto dopo la vittoria dell’anno scorso»