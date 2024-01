Caressa: «Arbitri non credibili. Non riguarda solo Inter-Verona»

Fabio Caressa non fa un appello diretto a Fabbri per Inter-Verona, ma sottolinea qualcosa di preoccupante su Sky Sport.

APPELLO – Caressa lancia l’allarme: «Non riguarda l’Inter, la Juventus o altro. Tutti protestano per gli errori arbitrali, non c’è assolutamente credibilità. Non si parlerà mai di complotti, anche la Salernitana ha protestato come il Verona. Ci sono errori clamorosi che vengono commessi, ci sono elenchi che girano. Inter-Verona sembrava una partita facile per i nerazzurri, che si sono seduti letteralmente sul divano. Il gol di Frattesi arriva per una gomitata su Bastoni, ma non mi interessa dell’episodio. Inaccettabile è l’utilizzo del VAR e il fatto che venga giudicato un singolo arbitro. I giudizi vanno estesi alle prestazioni dell’intero gruppo arbitrale, tutti hanno sbagliato»